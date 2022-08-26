Гурбангулы Бердымухамедов стал кавалером российского ордена

26 авг. 20:32

Президент РФ Владимир Путин сегодня наградил экс-президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Бердымухамедова Гурбангулы Мяликгулыевича - председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана", - говорится в тексте указа, передает РИА Новости.