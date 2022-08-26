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Крупный лесной пожар потушили на 90% в Боржоми

Крупный лесной пожар потушили на 90% в Боржоми

Пожарные потушили 90% очагов лесного пожала в Боржомском районе, такое сообщение распространило МВД Грузии.

"По последним данным, в Боржомском районе в трех секторах распространения пожара ликвидировано 90% очагов, в остальных 10% идет активное тушение огня. Наблюдение за секторами продолжается", - цитирует его Sputnik Грузия.

Напомним, крупный лесной пожар начался 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети на правом берегу Куры. Его тушат круглосуточно уже седьмые сутки. По последним данным, пламя уничтожило 150 га леса. Предварительно установлена причина пожара - человеческая халатность.

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