Крупный лесной пожар потушили на 90% в Боржоми

26 авг. 20:23

Пожарные потушили 90% очагов лесного пожала в Боржомском районе, такое сообщение распространило МВД Грузии.

"По последним данным, в Боржомском районе в трех секторах распространения пожара ликвидировано 90% очагов, в остальных 10% идет активное тушение огня. Наблюдение за секторами продолжается", - цитирует его Sputnik Грузия.

Напомним, крупный лесной пожар начался 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети на правом берегу Куры. Его тушат круглосуточно уже седьмые сутки. По последним данным, пламя уничтожило 150 га леса. Предварительно установлена причина пожара - человеческая халатность.