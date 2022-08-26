В Тереке в Кизляре нашли тело девочки, которую искали 11 дней

26 авг. 20:10

Тело пропавшей 13-летней жительницы кизлярского дачного общества "Лесная поляна" нашли на 11-й день поисков, - сообщил в своем Telegram-канале глава города Александр Шувалов.

Асият А. вышла из дома 16 августа и пропала. Девочка была инвалидом детства, имела психическое заболевание. Ее искали около 100 человек – спасатели, полицейские, волонтеры, местные жители. Сейчас обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе МВД Дагестана, передает РИА Новости.

"Тело 13-летней девочки было найдено на дне реки Терек, в полутора километрах от места, где незадолго до этого была найдена ее обувь", - говорится в сообщении.