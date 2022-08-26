Тамаре Синявской вручили орден "Шараф"

26 авг. 19:57

Сегодня министр культуры Азербайджана Анар Керимов вручил народной артистке СССР, знаменитой оперной певице, педагогу Тамаре Синявской орден "Шараф", об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Глава Минкультуры пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности и крепкого здоровья.

Вдова легендарного исполнителя и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева выразила глубокую признательность президенту Азербайджана за постоянное внимание и высокую оценку ее деятельности.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Тамары Синявской орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность в укреплении российско-азербайджанских культурных связей 5 июля 2018 года.