"Азерэнержи" займется энергообеспечением Лачина, Забуха и Суса (ВИДЕО)

26 авг. 19:50

Азербайджанская государственная компания-производитель и распределитель электроэнергии ОАО "Азерэнержи" приступила к работе в городе Лачин, селах Забух и Сус Лачинского района Азербайджана.

Сотрудники компании с необходимым спецоборудованием, техникой и материалами, одними из первых вошли на территории, - сообщили в компании, передает Sputnik Азербайджан.

В ближайшее время электроэнергия будет подана в город Лачин, а также села Забух и Сус, где полностью была разрушена энергетическая инфраструктура. Энергетики в координации с саперами, осуществляющими разминирование территории, уже приступили к работе на территории района, - добавили в компании.