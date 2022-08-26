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"Азерэнержи" займется энергообеспечением Лачина, Забуха и Суса (ВИДЕО)

&quot;Азерэнержи&quot; займется энергообеспечением Лачина, Забуха и Суса (ВИДЕО)

Азербайджанская государственная компания-производитель и распределитель электроэнергии ОАО "Азерэнержи" приступила к работе в городе Лачин, селах Забух и Сус Лачинского района Азербайджана.

Сотрудники компании с необходимым спецоборудованием, техникой и материалами, одними из первых вошли на территории, - сообщили в компании, передает Sputnik Азербайджан.

В ближайшее время электроэнергия будет подана в город Лачин, а также села Забух и Сус, где полностью была разрушена энергетическая инфраструктура. Энергетики в координации с саперами, осуществляющими разминирование территории, уже приступили к работе на территории района, - добавили в компании.

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