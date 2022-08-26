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Выдача биометрических загранпаспортов временно приостановлена в России

Выдача биометрических загранпаспортов временно приостановлена в России

Консульский департамент министерства иностранных дел России приостанавливает прием заявлений на выдачу заграничных паспортов со сроком действия десять лет. Такое сообщение опубликовано на его сайте.

"По техническим причинам с 26 августа 2022 года временно приостанавливается прием заявлений на выдачу паспортов, содержащих электронный носитель информации (сроком действия 10 лет)", - сказано в нем.

В ведомстве уточнили, что о возобновлении приема сообщат дополнительно на сайтах www.kdmid.ru и диппредставительств РФ за границей.

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