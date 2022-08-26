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Минобороны Азербайджана показало, как армия АР вступает в Лачин, Забух и Сус (ФОТО, ВИДЕО)

Минобороны Азербайджана показало, как армия АР вступает в Лачин, Забух и Сус (ФОТО, ВИДЕО)
Минобороны Азербайджана показало, как армия АР вступает в Лачин, Забух и Сус (ФОТО, ВИДЕО)

Министерство обороны Азербайджана показало новые видеокадры, на которых запечатлено вступление подразделений азербайджанской армии в город Лачин, а также села Забух и Сус.

Ролик и фотографии опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Напомним, сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил в соцсетях о восстановлении полного контроля Баку над азербайджанскими населенными пунктами Лачин, Забух и Сус.

"Сегодня, 26 августа мы, азербайджанцы вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия дислоцировалась в городе Лачин. Деревни Забух и Сус взяты под контроль", - подчеркнул он в сообщении в соцсетях.

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