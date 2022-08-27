Без пива, но с мясом: кризис удобрений бьет по Европе

Рост цен на энергию в Европе спровоцировал волну закрытий крупнейших заводов по изготовлению удобрений по всему континенту, что привело к перебоям в работе фермеров, производителей продуктов питания и - к ужасу владельцев баров - пивоварен.

Как отмечает Politico, крупнейшая в мире компания по производству удобрений Yara (Норвегия) объявила о 50-процентном сокращении производства мочевины и азотных удобрений, которые синтезируются из аммиака, сославшись на ”рекордно высокие цены”. Компания объявила о решении менее чем через сутки после того, как крупнейший в Великобритании завод по производству удобрений CF Fertilisers UK сообщил о приостановке деятельности своего предприятия в Биллингеме. В начале недели два крупных производителя в Польше заявили о временном закрытии.

Удобрения - крайне важный элемент, за счет которого увеличивается урожайность. Кроме того, в процессе их производства образуется побочный продукт: С02 - углекислый газ, который добавляется в пиво и газированные напитки, он используется в больницах для проведения хирургических операций, а также для гуманного забоя скота. Фермеры, производители продуктов питания и даже владельцы пабов крайне обеспокоены последствиями нависшей угрозы дефицита удобрений.

Представители Carlsberg Polska, третьей по величине пивоваренной компании в Польше, дочернего предприятия датской транснациональной компании, рассказали, что корпорация собирается остановить производство пива, как другие производители.

”Диоксид углерода - побочный продукт производства удобрений. Его нельзя хранить долго, так что запасов у нас осталось всего на несколько дней, - говорит представитель Carlsberg Polska Беата Пташиньска-Йединак. - Мы будем сворачивать производство, и не мы одни. Пока у нас не будет собственных мощностей по производству CО2, большинству пивоваренных компаний придется прекратить деятельность”.

Энергоемкий сектор производства удобрений - один из первых в европейской тяжелой промышленности, который снизил объемы производства в связи с энергетическим кризисом, усугубленным западными санкциями в отношении российских нефти и природного газа, необходимых для производства азотных удобрений.

Якоб Хансен, глава крупнейшей лоббистской группы производителей удобрений в Европе (Fertilizers Europe) говорит, что растущие цены на газ, которые, по прогнозам экспертов, не снизятся до конца года, ограничивают возможность поддерживать производство. ”Ситуация безвыходная. Лично я считаю, что европейскому газовому рынку пришел конец: он более не функционирует, - говорит Хансен. - Если уж мы, крупнейшие потребители газа, переживаем колоссальные трудности, остальным тоже придется нелегко”.

Принцип домино

Закрытие заводов вызвало тревогу во всех секторах производства продуктов питания и напитков. Минетт Баттерс, президент Национального союза фермеров Великобритании говорит, что прекращение работы крупнейшего в Соединенном Королевстве завода по производству удобрений ”очень тревожный знак”. Рынок удобрений ”критически важен для поддержания и расширения внутреннего производства продуктов питания” говорит Баттерс, призывая правительства принять меры по улучшению доступности продуктов на основе CO2.

Британские пивоваренные компании и пабы говорят, что ”хуже времени” для закрытия заводов нет, поскольку оно может ”привести к дефициту пива по всей стране”. ”Наши пабы и пивоваренные компании уже сталкиваются с серьезными проблемами и давлением, оказываемым на цепочки поставок, - говорит Эмма Макларкин, исполнительный директор Британской ассоциации пивоварен и пабов. - Решение о закрытии заводов вызывает серьезные опасения по поводу бесперебойных поставок CO2”. По ее словам, пивоварням и пабам приходится платить ”огромные” суммы за энергию, что несет в себе опасность закрытия предприятий, отчего в итоге пострадают домохозяйства по всей Великобритании.

”Промедление даже в несколько недель может быть чревато, - предупреждает Макларкин. - Нам нужен жизнеспособный план поставок CO2 для нашего производственного сектора, и срочная помощь в оплате растущих энергетических счетов для бизнеса до того, как предприятиям придётся закрыться”.

Пташиньска-Йединак из Carlsberg Polska напоминает о более губительных последствиях, и не только для производства пива и газированных напитков, ведь СО2 используется в изготовлении таких продуктов как сухой лёд, например, который необходим для транспортировки и хранения продуктов питания. ”Ситуация критическая для всего сектора пищевой промышленности, где используется СО2”, - уверена Пташиньска-Йединак.

Министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик разрабатывает план, который поможет производителям удобрений покупать газ по умеренной цене. ”Мы в процессе работы. Пока что не буду ничего говорить, но у нас уже есть кое-какие идеи, и мы нашли определенные решения”, - заявил Ковальчик.

Чтобы ослабить давление, Европейская комиссия предложила временно приостановить действие тарифов на ключевое сырье, необходимое для производства азотных удобрений. По словам одного из европейских чиновников, национальные правительства обсудят предложение в Совете ЕС после возобновления работы в сентябре.

В Великобритании материнская компания CF Fertilisers - CF Industries - успела получить кратковременную финансовую помощь от правительства: платеж, состоявшийся в сентябре прошлого года, покрыл трехнедельные расходы после того, как цены на энергию выросли в связи со всплеском спроса после отмены пандемических локдаунов.

Министры не спешат на помощь

”Пока правительство рассматривает варианты, чтобы повысить сопротивляемость рынка в долгосрочной перспективе, важно, чтобы отрасль работала, удовлетворяя спрос, - заявил официальный представитель британского правительства. - С прошлой осени показатели отрасли по производству CO2 улучшились за счет увеличения импорта, расширения местных мощностей и накопления запасов”.

Несколько британских предприятий диверсифицировали поставки СО2 посредством импорта с начала кризиса прошлой осенью. По мере роста цен промышленные предприятия начали улавливать побочный продукт и перерабатывать его для пищевой индустрии на продажу. В прошлом году завод в Биллингеме обеспечивал 60% поставок по всей Великобритании. На сегодняшний день поставки упали до 30%.

”Хотя сейчас мы в гораздо лучшем положении, чем год назад, - говорит Ник Аллен, исполнительный директор британской Ассоциации производителей мяса, - мясная промышленность окажется в непростой ситуации, если CF Fertilisers прекратит производство. Мы не понимаем, почему правительство сидит сложа руки, настаивая на том, чтобы компании сами решали свои проблемы. Необходимо, чтобы оно срочно вмешалось”.

В июне CF Industries закрыла одно предприятие в Чешире, и теперь поставки британского СО2 зависят исключительно от завода в Биллингеме. По словам Аллена, британская промышленность ”очень сильно зависит от поставок, за счет которых удается справиться с дефицитом”.

В конце июля производители азота в Италии и Германии тоже начали сокращать мощности. И теперь европейские компании по производству продуктов питания и напитков ”борются” за оставшийся СО2, говорит Аллен.

Без углекислого газа фермеры столкнутся с проблемами в обеспечении пригодных условий для содержания скота. Всё большее количество свинины и птицы будет невозможно отправить на переработку. ”Производство в Европе всегда было относительно дорогим”, - говорит Хансен из Fertilizers Europe. - Мы экспортируем много эксклюзивной продукции по всему миру. Но мы всё ближе к черте, после которой экспорт станет невозможен”.