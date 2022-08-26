ДТП на трассе "Кавказ" в Дагестане унесло две жизни

26 авг. 19:31

Сегодня вечером на федеральной трассе "Кавказ" в Дагестане близ поселка Кочубей произошло ДТП с участием автомобилей Lada Granta и КамАЗ, есть погибшие и пострадавшие, - сообщает пресс-службе МВД республики.

"По предварительным данным, легковушка выехала на обгон на полосу встречного движения, где и столкнулись с грузовиком. В результате это два человека погибли и трое госпитализированы", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

За жизни двоих пострадавших борются врачи, - уточнили в пресс-службе Минздрава республики.

"У обоих мужчин - черепно-мозговые травмы, один из них в коме, у другого - ушиб позвоночника. Состояние обоих расценивается как тяжелое. Третьему пострадавшему с более легкими травмами госпитализации не потребовалась, помощь была оказана амбулаторно", - говорится в сообщении.