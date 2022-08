Южная Корея заключила контракт с "дочкой" Росатома, надеясь не попасть под санкции

"Вестник Кавказа", The Washington Post

Инжиниринговый дивизион госкорпорации Росатом - "Атомстройэкспорт" - и Корпорация по гидро- и атомной энергетике Кореи (Korea Hydro and Nuclear Power Co. Ltd, сокращенно KHNP) заключили контракт на сооружение "турбинных островов" по проекту АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Южнокорейская компания построит порядка 80 зданий и сооружений на четырех энергоблоках станции, а также закупит и поставит оборудование и материалы для "турбинных островов" АЭС. Контракт готовили долго. Еще декабре прошлого года "Росатом" одобрил KHNP в качестве единственного участника торгов, который был допущен к обсуждению и заключению контракта по предполагаемой сделке.

"Заключенная сделка по сооружению "турбинных островов" может рассматриваться как значительное достижение Кореи, подтверждающее наши возможности для сооружения и управления проектами, которые были продемонстрированы в ОАЭ. На основании нашего опыта, приобретенного в ОАЭ, KHNP приложит максимальные усилия для успеха проекта АЭС "Эль-Дабаа", - отметил президент KHNP Хванг Джу-хо.

"В июле проект вступил в фазу полномасштабного строительства. Проект сооружения АЭС "Эль-Дабаа" является привлекательным для международных компаний. KHNP присоединяется к пулу квалифицированных участников проекта, среди которых крупные египетские компании, отобранные для привлечения к строительным работам на площадке", - сказал старший вице-президент "Атомстройэкспорта" по управлению проектами сооружения АЭС Александр Корчагин. – Благодаря слаженной совместной работе российской, египетской и корейской команд, мы достигнем успеха в реализации этого грандиозного проекта".

"Атомная генерация не только играет важную роль в удовлетворении растущего спроса на электроэнергию и достижении углеродной нейтральности по всему миру, но и объединяет страны. Сотрудничество в области атомных технологий не должно прерываться в условиях турбулентности, а наоборот мы должны укреплять его и расширять в интересах наших стран", - заметил замдиректора Блока по развитию и международному бизнеса - директор по международному бизнесу Росатома Борис Арсеев.

Как отмечает The Washington Post, стоимость контракта составляет 3 трлн вон ($ 2,25 млрд). Южная Корея называет сделку триумфом своей ядерной энергетики, хотя она и выглядит дерзко, учитывая, что союзник США проводит кампанию по оказанию экономического давления на Россию с целью изолировать страну в связи со спецоперацией на Украине. Южнокорейские чиновники говорят, что провели с США консультации по поводу сделки, а технологии, которые будут поставлены Сеулом для проекта, не попадают под действие международных санкций против России. ”Атомстройэкспорт” - дочерняя компания ”Росатома”, государственного атомного конгломерата. Компания подписала с Египтом контракт на строительство четырех реакторов мощностью 1,2 тыс. мВт к 2030 году. Korea Hydro and Nuclear Power будет участвовать в проекте в 2023-2029 годах.

По словам старшего помощника южнокорейского президента Юна Сок Ёля, темпы переговоров замедлились из-за ”неожиданных осложнений”, в основном в связи с инициированной США санкционной кампании против Москвы.

Чхве Санг-мок, старший секретарь по экономическим вопросам сообщил, что Южная Корея заранее проинформировала США о своих планах по участию в проекте Эль-Дабаа и союзники будут вести консультации на протяжении всего рабочего процесса. В рамках инициированных Вашингтоном санкций против Москвы Южная Корея прекратила транзакции с российским Центральным банком и суверенными фондами, а также запретила экспорт товаров стратегического назначения. Ни Чхве, ни чиновники из южнокорейского министерства торговли не уточнили, как кризис на Украине и санкции в отношении Москвы повлияли на переговоры между Korea Hydro and Nuclear Power и ”Атомстройэкспортом”. Чхве подчеркнул, что участие Южной Кореи в проекте не противоречит международным ограничениям, введенным против России: ”Решение любого вопроса может сопровождаться неопределенностью, но на сегодняшний день все сложности были разрешены, ввиду чего нам и удалось заключить соглашение”.

В Сеуле надеются, что участие Южной Кореи в проекте Эль-Дабаа будет способствовать вовлечению страны в будущие проекты по всей Африке, а также обеспечит возможность экспорта в такие страны как Чехия, Польша и Саудовская Аравия.

Корейская Hydro and Nuclear Power вела переговоры с ”Атомстройэкспортом” в качестве основного претендента на строительство турбинных отделений АЭС с декабря, до того как началась спецоперация на Украине.

Го Мён Хён, старший аналитик сеульского Института политических исследований, говорит, что сделка была бы невозможна без одобрения со стороны США, поскольку компоненты, предоставляемые Korea Hydro and Nuclear Power, скорее всего, произведены с использованием американских технологий.

Санкции против Москвы не распространяются на ядерную энергетику, и администрация Байдена не заинтересована в том, чтобы перекрывать воздух для критически важного проекта в Египте, который представляется ключевым партнером в регионе, уверен Го. По его словам, хотя участие Южной Кореи в проекте Эль-Дабаа в краткосрочной перспективе не вызовет затруднений у союзников, если американцы его одобрили, тем не менее всё может измениться в зависимости от того, как будут развиваются события на Украине и собирается ли Вашингтон расширять экспортный контроль в отношении Москвы.

Эль-Дабаа - крупнейший экспортный проект Южной Кореи в сфере ядерной энергетики с 2009 года. Тогда южнокорейский консорциум выиграл контракт стоимостью $20 млрд на строительство атомных реакторов для ОАЭ.

Юн Сок Ёль, консерватор, вступивший в должность в мае, пообещал увеличить экспорт ядерных технологий, который, по его словам, пострадал из-за политики его либерального предшественника, Муна Чжэ Ина, стремившегося сократить зависимость страны от ядерной энергетики. В одной из социальных сетей Юн Сок Ёль написал, что сделка - подтверждение того, что у Южной Кореи ”передовые безопасные технологии и надежные цепочки поставок” в сфере ядерной энергетики. Его правительство поставило цель экспортировать 10 ядерных реакторов к 2030 году.