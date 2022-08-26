Квалификация Лиги чемпионов и Лиги Европы: итоги выступлений "Карабаха" и "Пюника"

На этой неделе завершились квалификационные раунды европейских футбольных клубных турниров, проводимых под эгидой УЕФА. По их итогам определились все команды, которые примут участие в групповых этапах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций.

Агдамский "Карабах" (Азербайджан) боролся за право выйти в Лигу чемпионов с "Викторией" Пльзень (Чехия). Первая встреча команд состоялась 17 августа в Баку и завершилась вничью 0:0.

С первых минут ответного матча "Виктория" пошла вперед. За пять стартовых минут хозяева заработали три угловых, однако воплотить их в гол не удалось. "Карабах" нанес первый удар по воротам лишь на 16-й минуте. Полузащитник Абделла Зубир сместился с левого фланга в центр и атаковал ворота хозяев с 20 с лишним метров, однако мяч прошел мимо.

В первом тайме чешская команда активно старалась прессинговать соперника на его половине поля, не давая разыгрывать мяч. Тем не менее, до по-настоящему опасных моментов у ворот "Карабаха" не доходило. А на 38-й минуте гости вышли вперед. После розыгрыша стандарта мяч оказался у Филиппа Озобича, который с линии штрафной отправил его точно под перекладину. В конце тайма у "Карабаха" было несколько неплохих подходов к воротам хозяев, но на перерыв команды ушли при минимальном перевесе агдамской команды.

"Виктории" удалось восстановить статус-кво на 58-й минуте. Безобидная подача со стандарта в штрафную площадь обернулась для "Карабаха" голом. Вратарь агдамцев Шахруддин Магомедалиев вышел к линии штрафной, пытаясь забрать мяч, но сделать этого не смог, чем воспользовался форвард хозяев Ян Копиц. На 73-й минуте неразбериха у ворот гостей привела ко второму голу в их ворота. Ян Климент остался без опеки на линии вратарской и без проблем переправил мяч в сетку.

В оставшееся до конца встречи время "Карабах" пытался отыграться, но сделать этого агдамцам не удалось. Таким образом, по сумме двух встреч в групповой этап Лиги чемпионов вышла "Виктория". "Карабах" же сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов заявил, что не считает виновником поражения вратаря команды Шахруддина Магомедалиева. "Футбол строится на ошибках. Были игры, когда все кричали фамилию Шахруддина. Это нормально, когда один игрок ошибается в важной игре и его больше всех обсуждают. Я доволен его игрой, его опыт нам важен в таких матчах. У нас есть и другие вратари. Мы их также готовим. Никого не виним за поражение", - поведал 50-летний специалист.

Он подчеркнул, что "Карабах" хотел победить, но сделать этого, к сожалению, не получилось. "Несмотря на поражение, поздравляю своих футболистов. Мы пришли сюда после тяжелых матчей. Для нас это был четвертый соперник в плей-офф. Все раунды для нас прошли именно в таком ключе. Да, мы хотели победить и сильно расстроены, но поражение - это часть игры. Надо смотреть вперед", - подытожил Гурбанов.

Для ереванского "Пюника" судьба путевки в групповой этап Лиги Европы решалась в противостоянии с молдавским "Шерифом". Эксперты считали явным фаворитом этой пары молдавскую команду. Выход "Шерифа" в Лигу Европы оценивался с коэффициентом 1,3, а "Пюника" - с коэффициентом 3.0. Несмотря на то, что букмекеры и специалисты в большинстве своем отдавали предпочтение "Шерифу", на деле все получилось не так однозначно. В первой встрече в Ереване активнее выглядели гости, однако команды так и не сумели распечатать ворота друг друга.

Ответный матч также прошел с преимуществом "Шерифа". В частности, в первые 45 минут молдавская команда нанесла по воротам соперника 7 ударов, а армянская - ни одного. Под диктовку хозяев прошли и вторые 45 минут, но счет так и не изменился. Дополнительного времени не хватило командам для выявления победителя, а в серии послематчевых сильнее оказался "Шериф". Игроки обеих команд не лучшим образом исполняли 11-метровые. Героем серии стал вратарь "Шерифа" Дмитрий Челядник, отразивший удары Оганеса Арутюняна, Артака Дашяна, Ренсо Самбрано и Михаила Коваленко. "Шериф" не забил 3 пенальти - удар Стива Амбри отразил голкипер "Пюника" Давид Юрченко, Мухамед Диоп пробил мимо ворот, а Габи Кики угодил в штангу.

Таким образом, в групповой этап Лиги Европы вышел "Шериф". "Пюник" выступит в групповом этапе Лиги Конференций.

По мнению специалистов, в паре "Карабах" - "Виктория" фаворитом был клуб из Пльзеня. Тем не менее, агдамская команда местами переигрывала "Викторию" и была близка к выходу в групповой этап Лиги чемпионов. В частности, во встрече в Чехии агдамцы в два раза превзошли соперника по количеству ударов по воротам, однако не смогли извлечь из этого выгоду. Исход противостояния во многом предопредели две грубые ошибки, допущенные "Карабахом" в ответном матче. На таком уровне соперники не прощают подобные просчеты, так получилось и в этот раз. Агдамская команда отправляется в Лигу Европы, где ее соперниками по группе стали греческий "Олимпиакос", немецкий "Фрайбург" и французский "Нант".

"Шериф" подтвердил статус фаворита в противостоянии с "Пюником". При этом клубу из Тирасполя пришлось изрядно помучаться. Несмотря на то, что обе игры проходили с преимуществом "Шерифа", "Пюник" на протяжении 210 минут успешно нейтрализовывал сильные стороны соперника. Армянская команда вправе сетовать на неудачу, ведь победитель был выявлен лишь в серии послематчевых пенальти, которая, как известно, - всегда лотерея. "Пюник" отправляется в Лигу Конференций, где сыграет в группе H с "Базелем" (Швейцария), "Слованом" (Словакия) и "Жальгирисом" (Литва).