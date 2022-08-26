В России утвердили правила перехода на отечественное программное обеспечение

26 авг. 19:15

Правительство РФ утвердило требования к программному обеспечению (ПО) и правила согласования его закупок за рубежом, - сообщило Минцифры.

"Правительство утвердило требования к программному обеспечению, используемому органами власти и госкомпаниями на значимых объектах критической информационной инфраструктуры, а также правила согласования закупок иностранного и перехода на отечественное ПО. Постановление подготовлено во исполнение указа президента о мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства, передает РИА Новости.

"На значимых объектах критической информационной инфраструктуры может использоваться только программное обеспечение, включенное в реестр российского или евразийского ПО. Отдельные виды продуктов должны иметь сертификат, подтверждающий соответствие требованиям ФСБ и ФСТЭК России", - говорится в постановлении правительства.

Что касается иностранного ПО, то его закупка должна быть согласована отраслевым министерством. Для закупок свыше 100 млн рублей требуется дополнительное согласование комиссии, которая будет сформирована при Минцифры России. Контроль за соблюдением госкомпаниями правил согласования закупок иностранного программного обеспечения будет осуществлять Минцифры России", - добавляется в сообщении.