Первые очистные сооружения заработают в Дербенте в этом году

26 авг. 18:58

Первые очистные сооружения в Дербенте, строительство которых стартовало в 2008 году, заработают до конца года, рассказал министр строительства республики Артур Сулейманов в прямом эфире, организованном ЦУР Дагестана.

"У нас сегодня из прибрежных городов республики в Дербенте в этом году планируется сдать первые очистные северные сооружения мощностью 25 тыс кубов. Те, которые в Махачкале и Каспийске на 120 тыс кубов, это недостаточный объем", - пояснил чиновник.

Он констатировал отсутствие во всех остальных прибрежных городах действующих очистных сооружений, отметив негативное влияние этого факта на развитие пляжного туризма в республике, который невозможен без нее.