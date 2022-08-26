Экс-президента Киргизии не пустили на лечение в Москву

26 авг. 18:53

Служба исполнения наказания Киргизии отказала экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву, приговоренному к 11 годам лишения свободы, в поездке в Москву на лечение, написал в соцсетях его адвокат Замир Жоошев.

Юрист оценил это решение СИН как нарушение права человека на жизнь и здоровье, напомнив о заключении Национального центра кардиологии и терапии, согласно которому Атамбаеву необходимо медицинское вмешательстве, невозможное в Киргизии. В колонии ему делают укрепляющие капельницы с милдронатом, мексидолом и витамином В, чтобы он "хотя бы мог передвигаться по камере", пояснил Жоошев, указав, что из камеры экс-президент не выходит уже больше месяца из-за плохого самочувствия.

"Мы не просим отпустить его домой, а просим лишь отправить на лечение. При этом есть гарантии того, что после лечения Атамбаев вернется в страну, чтобы продолжить отбывать назначенный судом срок", - цитирует адвоката "Интерфакс".