"Телефонный террорист" "заминировал" суды Алматы и Алматинской области

26 авг. 18:45

В министерство внутренних дел Казахстана поступила информация "минировании" зданий судов в Алматы, Талдыкоргане и Алматинской области, - сообщили в пресс-службе министерства.

"Мужчина прислал письмо на электронную почту районных и городского суда Алматы, а также областного суда Алматинской области и специализированного межрайонного административного суда в Талдыкоргане с сообщением о заложенной бомбе. Мужчина, назвавший себя, выдвинул ультиматум властям", - говорится в сообщении, передает Sputnik Казахстан.

На места выехали представители спецслужб страны, идет проверка.

Что именно требует "террорист", в полиции пока не сообщили.