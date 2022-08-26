Власти Кисловодска объявили вне закона "домашний" выпас коров

26 авг. 18:32

Власти Кисловодска усилили борьбу с незаконным выпасом домашних животных на улицах, - сообщил глава города Евгений Моисеев.

"К сожалению, случаи, когда крупный рогатый скот, лошади бродят по нашим улицам, продолжаются. Будем с ними бороться", - сказал Моисеев на видео, размещенном в его телеграм-канале.

Одну из коров, пойманную на улице, уже доставили в пункт временного пребывания арестованных животных, которых отлавливают на улицах. Если в течение 6 месяцев ее хозяин не появится и не докажет, что она принадлежит ему, то животное поступит в распоряжение администрации, то будет конфисковано. Также владелец должен будет оплатить штраф за загрязнение улиц и расходы за транспортировку и содержание животного.

Сейчас в городе-курорте проходят рейды по выявлению незаконного выпаса животных на улицах, администрация готовит обращения во все уполномоченные органы для координации работы, - добавил сити-менеджер.