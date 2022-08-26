Возвращаясь в Лачин, азербайджанцы вспоминают свой исход

Лачинский район Азербайджана оставался под оккупацией Армении с начала 1990-х до конца 2020 года. Через район проходит коридор, связывающий Армению и Карабахский регион Азербайджана, где контроль транспортного движения временно осуществляли российские миротворцы в соответствии с ноябрьским трехсторонним Заявлением 2020 года, положившим конец карабахской войне.

Лачинский коридор, проходящий через центральную часть Лачинского района, используется Арменией для связи с армянами, проживающими в Карабахе. Армянские семьи переехали в Лачин из Армении, Сирии и других стран после оккупации в начале 1990-х годов, некоторые из них продолжили там жить даже после войны 2020 года, пишет Modern Diplomacy.

По условиям трехстороннего Заявления, стороны договорились построить за три года альтернативный Лачинскому коридору маршрут. Новая дорога будет проходить в обход города Лачин, который возвращается под полный контроль Азербайджана. Азербайджан уже построил новую трассу на альтернативном маршруте, а армянская сторона только приступила к строительным работам на своей территории. Поскольку прежний сухопутный коридор возвращается под контроль Азербайджана, не удалось избежать драматических сцен, поскольку поселившиеся в Лачинском районе армяне отказались покинуть этот район, назвав его своим домом. Все они поселились в Лачине после 1992 года - года, до которого в районе проживало около 60 тысяч азербайджанцев, насильственно изгнанных из своих домов вооруженными силами Армении. Среди них была и семья Айшан Аслан-Мамедли, из села Забух. Ее рассказ и рассказ ее сестры публикует Modern Diplomacy:

"Наша семья никогда не забывала о зверствах, совершенных армянскими в селе Забух Лачинского района, где я родилась… Когда мне было 11 месяцев, меня вместе с двумя сестрами трех и пяти лет выселили из дома предков. Иногда мне кажется, что если бы была достаточно взрослой, чтобы осознать совершенные армянами злодеяния, мое сердце разорвалось бы или я сошла бы с ума. Моя сестра, которой тогда было пять лет, подробнее вспоминает эти трагические сцены. Вот ее воспоминания:

Поскольку наше село находится на армянской границе, после обострения ситуации в начале 1992 года выстрелы раздавались почти каждый день. Но звук, услышанный в тот самый день, отличался от других. Тогда мы были вынуждены покинуть дом, где я родилась и росла до пяти лет. К нашей двери подъехала машина; самое необходимое погрузили туда, но мои игрушки не взяли. Я плакала и просила взять мою коробку с игрушками. Мне сказали, что места нет, пусть она остается дома, ведь мы все равно вернемся. Нас тоже посадили в машину. Не могу забыть, как потерялась моя собака Халли. Я плакала и говорила: "Халли осталась, я хочу забрать ее".

Поскольку отец служил в полку добровольцев, наши дядья привезли маму, сестер и меня в село Гюлебирд, неподалеку от которого жила моя бабушка по отцовской линии. В дороге все автомобили находились под угрозой артиллерийского обстрела со стороны Армении, поэтому водителям пришлось выключить фары. Машина, ехавшая впереди нас, сгорела на наших глазах. Армянские националисты стреляли на звук. Мы должны были находиться в абсолютной темноте и тишине.

Потом мы побежали в терновник, а оттуда в лес. В лесу было темно, мы не разбирали дороги. Внезапно начался сильный дождь. Нас держали дядя и тетя, а мою младшую сестру держала беременная мама. Было очень холодно. Шерстяное одеяло, в которое мама нас завернула, совершенно промокло из-за сильного дождя и стало еще тяжелее. Зато перестали стрелять. Обратно нам удалось пробраться по слякоти через лес, и на попутке мы прибыли в Гюлебирд, ослабленные и истощенные. Во всем селе был отключен свет и газ, даже чашку горячего чая для моей младшей сестренки найти не удалось. На следующий день ранним утром мы добрались до дома бабушки в селе Гузанлы Агдамского района… Могила моего дедушки осталась в Лачине, в селе Забух. Как и мое детство…

Лачин всегда был богат материальными, духовными и природными ресурсами. Мы были вдали от родины почти тридцать лет. Армянские националисты не только убивали наших людей, но и уничтожили наши исторические памятники, разрушили кладбища, разграбили наши богатства, провели этническую чистку. До оккупации ни в Лачине, ни в нашем селе армяне на постоянной основе не жили. В 1995 году туда привезли армян с Ближнего Востока и расселили их в 12 селах Лачинского района. Одно из них - наше село Забух. Они перепахали местное кладбище, где была и могила нашего деда… Построили церковь в 15-20 метрах от нашего дома. Они разрушили здание школы и многие другие постройки… И некоторые из них начали там новую жизнь, назвав Лачин своим домом. Они всегда игнорировали тот факт, что у них не было ни морального, ни юридического права называть своим домом землю, которую Армения насильно оккупировала, причинив горе тысячам местных жителей".