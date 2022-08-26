Цены на газ в Европе преодолели планку в $3500 за тысячу кубометров

26 авг. 18:06

Цены фьючерсов на газ в Европе сегодня впервые с марта преодолели отметку в $3500 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Торги открылиcm на уровне $3213,2 за тысячу кубометров (-2,3%), однако к 17:39 мск цены выросли на 4,8%, составив $3507,7 за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - $3290,2 за тысячу кубометров, которая стала рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года, передает РИА Новости.

Напомним, в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, 7 марта установив ценовой рекорд в $3892 за тысячу кубометров. Последнее подорожание на европейских рынках газа связано с неопределенностью в отношении газовых поставок.