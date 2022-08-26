Первая встреча делегаций Турции, Швеции и Финляндии в рамках постоянного механизма прошла под Хельсинки

26 авг. 17:57

Встреча турецкой, шведской и финской делегаций, посвященная вступлению двух скандинавских стран в НАТО, прошла в пригороде Хельсинки Вантаа. Такое сообщение опубликовано на сайте правительства Финляндии.

"В поместье Кенигштедт 26 августа в Вантаа (Финляндия) состоялась первая встреча постоянного совместного механизма с участием экспертов министерств иностранных дел, внутренних дел, юстиции и обороны, администрации президента и премьер-министра, а также Службы разведки", - сказано в нем.

Участники переговоров рассмотрели конкретные шаги по реализации трехстороннего меморандума, заключенного в Мадриде в июне.

В сообщении уточняется, что дальнейшие обсуждения на экспертном уровне пройдут осенью.