Немецкий холдинг Laurens Spethmann передал производство чая Milford России

26 авг. 17:43

Немецкий холдинг Laurens Spethmann, производящий чай Milford, передал управление дочерней компанией ее гендиректору - Илье Блинову, следует из данных ЕГРЮЛ.

В середине августа холдинг сменил владельца с Laurens Spethmann Holding AG&Co.KG на генерального директора компании Илью Блинова, - передает РИА Новости.

Напомним, компания "Милфорд" - дочернее предприятие немецкого холдинга Laurens Spethmann. Производственные мощности компании позволяют выпускать около одиннадцати миллиардов чайных пакетиков в год, ее головной офис находится в Германии, а производственные мощности - в Австрии, Франции, России и Германии.