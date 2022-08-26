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Немецкий холдинг Laurens Spethmann передал производство чая Milford России

Немецкий холдинг Laurens Spethmann передал производство чая Milford России

Немецкий холдинг Laurens Spethmann, производящий чай Milford, передал управление дочерней компанией ее гендиректору - Илье Блинову, следует из данных ЕГРЮЛ.

В середине августа холдинг сменил владельца с Laurens Spethmann Holding AG&Co.KG на генерального директора компании Илью Блинова, - передает РИА Новости.

Напомним, компания "Милфорд" - дочернее предприятие немецкого холдинга Laurens Spethmann. Производственные мощности компании позволяют выпускать около одиннадцати миллиардов чайных пакетиков в год, ее головной офис находится в Германии, а производственные мощности - в Австрии, Франции, России и Германии.

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