Краснодарские полицейские пресекли работу подпольного казино

26 авг. 17:29

Краснодарские следователи возбудили уголовное дело в отношении пятерых местных жителей по подозрению в организации незаконного игорного бизнеса, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

"Установлено, что в начале года двое местных жителей решили проводить в Краснодаре незаконные азартные игры и вовлекли в свою группу еще троих жителей края. Фигуранты арендовали помещение, в котором разместили оборудование, предназначенное для осуществления незаконной игорной деятельности", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Сегодня преступная деятельность этих лиц была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу и краю. В ходе обысков были изъяты жесткие диски, мобильные телефоны и черновые записи, имеющие значение для уголовного дела, - добавили в пресс-службе.