Названы сроки завершения первого этапа реконструкции пункта пропуска на границе России и Азербайджана

26 авг. 17:28

Первый этап реконструкции автомобильного пункта пропуска Яраг-Казмаляр (Дагестан) на границе с Азербайджаном завершен на 70%, такое сообщение распространил Минтранс РФ.

В ведомстве напомнили, что этот пункт представляет собой один из ключевых объектов в створе международного транспортного коридора "Север-Юг", отметили его "важное стратегическое значение в обеспечении транзита, экспорта и импорта грузов в Азербайджан, Иран, Индию и другие страны Южной Азии и Персидского Залива".

В Минтрансе пояснили, что реконструкция этого погранперехода позволит увеличить его пропускную способность почти в три раза, причем как по количеству транспорта, так по потоку туристов (до 1,4 тыс транспортных средств и до 5,1 тыс человек в сутки).

Что касается грузооборота, то он будет увеличен до 2,3-2,9 млн т в год, в перспективе он может вырасти до 3,5-4 млн т.

"Работы на объекте ведутся без приостановки его функционирования. Завершить I этап реконструкции планируется к концу 2022 года. Строительство зданий и сооружений находится в завершающей стадии", - уточнили в министерстве.

В ведомстве добавили, что до конца 2027 года пройдет модернизация целого ряда погранпереходов, входящих в створ МТК "Север-Юг", включая морские, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска, такие как Верхний Ларс, Ново-Филя, Тагиркент-Казмаляр, Караузек, Махачкала, Дербент.