В Сочи открылся клуб эковолонтеров

26 авг. 17:12

В сочинском Доме молодежи сегодня прошло торжественное открытие клуба "Зеленые волонтеры", - сообщил начальник управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов.

"В Год экологии мы открываем клуб "Зеленых эковолонтеров" под патронажем управления молодежной политики. Теперь работа добровольцев станет системной, они смогут скоординированно помогать, а мы их обеспечим всем необходимым для этого", - сказал Черемшанов, передает "Интерфакс".

Волонтерами клуба стали школьники, студенты и люди "серебряного" возраста, которым презентовали различные направления экологического добровольчества в Сочи - Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Христофора Шапошникова, Сочинский национальный парк, сочинское отделение ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды "РазДельный Сбор", Молодежный парламент при Городском Собрании Сочи.

"В Год экологии в Сочи планируется реализовать более 100 крупных проектов экологической направленности", - подчеркнул Черемшанов.