Медведев анонсировал "новый всеобъемлющий законопроект" о мигрантах

26 авг. 17:11

Новый масштабный законопроект, посвященный условиям въезда, выезда и пребывания иностранцев, разрабатывают власти России, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Он пояснил, что многие из вопросов в этой сфере имеют системный характер, поэтому для их решения необходим комплексный подход.

"Поэтому готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране", - цитирует зампреда СБ РФ ТАСС.

Он пояснил, что имеется в виду не только материальное переоснащение соответствующих служб: требуется также "купировать серьезные угрозы, обусловленные текущей обстановкой", так как правила въезда и пребывания мигрантов важная часть режима безопасности.

"Мы работаем в совершенно иных условиях, чем несколько лет назад, и это нужно иметь в виду", - заключил Медведев.