В Кутаиси прилетели 100 блогеров из разных стран

26 авг. 16:47

В рамках проекта #GetLostwithWizz в Кутаиси рейсом из Абу-Даби прилетели 100 блогеров из 20 стран мира.

#GetLostwithWizz – кампания "дочки" европейского лоукостера Wizz Air в ОАЭ – Wizz Air Abu Dhabi. Согласно проекту, участников на выходные отправляют в неизвестный пункт назначения, там им предстоит "заблудиться" в новых впечатлениях.

"После Великобритании, Испании и Австрии Грузия станет первой страной, где будет реализован такой беспрецедентный и масштабный проект", - говорится в сообщении грузинской Минэкономики.

Участников проекта отбирали через соцсети. По итогу выходных блогеры разместят публикации с хэштегом #GetLostwithWizz.