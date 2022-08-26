"Пюник" узнал соперников по группе в Лиге Конференций

26 авг. 16:46

Сегодня в Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги Конференций-2022/23. Ереванский "Пюник" сыграет в группе H со швейцарским "Базелем", словацким "Слованом" и литовским "Жальгирисом".

Состав всех групп выглядит следующим образом:

A: "Истанбул Башакшехир" (Турция), "Фиорентина" (Италия), "Хартс" (Шотландия), РФШ (Латвия).

B: "Вест Хэм" (Англия), "Стяуа" (Румыния), "Андерлехт" (Бельгия), "Силькеборг" (Дания)

C: "Вильярреал" (Испания), "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль), "Аустрия" (Австрия), "Лех" (Польша)

D: "Партизан" (Сербия), "Кельн" (Германия), "Ницца" (Франция) "Словацко" (Чехия)

E: АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн), "Днепр-1" (Украина)

F: "Гент" (Бельгия), "Мольде" (Норвегия), "Шэмрок Роверс" (Ирландия), "Юргорден" (Швеция)

G: "Славия" Прага (Чехия), ЧФР (Румыния), "Сивасспор" (Турция), "Балкани" (Косово)

H: "Базель" (Швейцария), "Слован" (Словакия), "Жальгирис" (Литва), "Пюник" (Армения)