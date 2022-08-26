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Еврокомиссия посчитала энергию потенциального ветра на Балтике

Еврокомиссия посчитала энергию потенциального ветра на Балтике

Балтийское море за счет энергии ветра потенциально может производить свыше 90 гигаватт, посчитала Еврокомиссия, сообщила в пятницу  министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Associated Press.

"Это больше, чем имеющиеся мощности всех электростанций Германии, работающих на угле", - отметила Бербок.

Напомним, председательство в Совете государств Балтийского моря 1 июля перешло на год к Германии.

На следующей неделе в Дании состоятся многосторонние переговоры, посвященные вопросам энергетики. В датском МИД сообщили, что будут обсуждаться возможности "избавить регион Балтийского моря от российской энергии и в то же время - проложить путь к переходу к "зеленой" экономике". Участие в переговорах примут представители ЕК, премьер-министры Польши, Латвии, Эстонии, Финляндии, Дании, а также главы Минэнерго нескольких европейских стран.

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