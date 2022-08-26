Путин в сентябре обсудит с членами Совбеза вопросы миграции

26 авг. 15:56

В сентябре президент России Владимир Путин проведет большое совещание с членами Совета безопасности РФ, посвященное вопросам миграции. Об этом заявил сегодня замглавы СБ России Дмитрий Медведев на заседании комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

"В сентябре этого года данные вопросы (миграционной политики - прим. ред.) будут вынесены на заседание "большого" Совета безопасности, то есть собственно на заседание Совбеза, посвященное миграции", - приводит его слова ТАСС.

Замглавы Совета безопасности отметил, что данную тему члены комиссии обсуждали более шести месяцев. По подготовке к заседанию СБ РФ была проделана большая работа как в рамках комиссии, так и в рамках деятельности других структур, добавил он.