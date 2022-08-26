Минфин Турции призвал бизнесменов игнорировать угрозы США из-за связей с Россией

26 авг. 16:02

Турецким бизнесменам не стоит опасаться из-за предупреждения Минфина США о возможных санкциях за сотрудничество с Россией, заявил в пятницу глава Минфина Турции Нуреддин Небати.

"Бессмысленно, что письмо, направленное объединениям делового мира Турции, вызвало обеспокоенность в наших бизнес-кругах. Турция является одним из важнейших мировых политических и экономических центров. Наши деловые круги должны всегда ощущать рядом с собой силу своего государства", - сообщил министр в Twitter.

По его словам, Турция намерена продолжать торгово-экономическое сотрудничество со своими соседями, в том числе с Россией, в различных сферах, включая туризм.

Ранее Союз промышленников и предпринимателей Турции (TUSIAD) получил письмо из Минфина США с предупреждением о последствиях сотрудничества с физическими или юридическими лицами из России.