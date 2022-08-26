Европа и США испугались войны с Россией

Германия не будет поставлять оружие Украине, из которого обстреливают Россию. Об этом же заявил президент США. Неужели на Западе резко подобрели к России или они правда боятся ядерной войны?

25 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц прямо заявил, что его страна не будет отправлять Украине оружие, способное поразить территорию России. По его мнению, поставка некоторых видов оружия может привести к эскалации, а Германия этого не хочет. Причем Шольц советует так же действовать и другим странам.

Желание руководства Германии не дать конфликту на Украине выйти на новый масштаб понятен. Германия с самого начала хотела остановить боевые действия. Шольц очень долго колебался, прежде чем направить Украине вооружение. Прошло несколько месяцев, пока комплексы "Гепард" дошли до Украины, за что украинский посол прямо с немецких телеканалов разносил в пух и прах Шольца. Но после первых серьезных поставок Германия быстро заявила, что ее арсеналы истощены и что если дальше давать оружие Украине, то ФРГ останется совсем оголенной.

Что касается последнего заявления, то Шольц действительно боится реакции России. Если станет известно, что, скажем, по Белгороду или Крыму выстрелили из немецкой гаубицы, то Москва может ответить. Причем необязательно симметрично. Достаточно снова, а лучше к поздней осени, отключить "Северный поток". Цены на топливо и электричество и так выросли в несколько раз. В городах Германии проходят многотысячные митинги. Но если зимой немцы останутся без газа, то Шольц вслед за Борисом Джонсоном и Марио Драги отправится в отставку.

Любопытно, что о безопасности России печется не только сдержанная Германия, но даже ястребы в США. Президент Джозеф Байден тоже сказал, что не будет отправлять Киеву ничего, что может поразить территорию России. Для Вашингтона такое поведение выглядит несколько странно. Ведь это американцы выступают драйвером антироссийских санкций. Они первыми еще до войны начали вооружать Украину "джавелинами" и строить военные базы в Очакове и Николаеве. А после начала спецоперации США выделили миллиарды долларов Украине и отправили современные ракетные системы "Хаймерс" и много других вооружений.

Несмотря на желание устроить России "второй Афганистан", все-таки Вашингтон понимает, что может в какой-то момент пересечь черту. При всей ненависти к Кремлю, американская политическая машина состоит не из глупцов. Байден в меру прагматичен. Он человек старой закалки, воочию наблюдавший Кубинский кризис. Помнится, он не раз до спецоперации говорил о недопустимости ядерной войны и даже как-то звонил Зеленскому, чтобы отговорить от планов штурмовать Донбасс.

Так что, скорее всего, даже если США не намерены пока успокаиваться и переставать давить на Россию, дипломатию они не исключают. На днях, кстати, об этом заявили известные политологи. В частности, гендиректор РСМД Андрей Кортунов написал, что "Западу стоит задуматься о "плане Б", предполагающем достижение хотя бы временного компромисса не только между Москвой и Киевом, но и между Россией и Западом. Президент вашингтонского Центра национальных исследований Дмитрий Саймс вовсе надеется, что после промежуточных выборов в Конгресс США могут попытаться договориться с Москвой. Такой поворот событий вероятен, потому что, как правильно говорит Кортунов, стратегия Запада проваливается. Украина медленно, но верно теряет территории, и никакие поставки оружия не помогают.

Единственно непонятно, как сейчас Германия и США будут сортировать оружие для Украину. Учитывая, что Украина граничит с Россией, по Белгороду, Ростову или Крыму можно попасть и с других видов оружия, не только дальнобойных. И в таком случае, слова Шольца и Байдена окажутся просто пылью в глаза, чтобы успокоить Россию. Возможно, в Вашингтоне и Берлине сильно обеспокоены заявлениями Патрушева о том, что Запад готовится к реальной войне с Россией. Поэтому они будут продолжать помогать Украине, но делать так, чтобы не слишком провоцировать Москву.

Тем не менее, вполне вероятно что Запад начал задумываться о плане "Б", о котором говорит руководитель РСМД. Продолжение боев истощает арсеналы Запада, опустошает его казну, поднимает население против власти и, самое главное, ломает однополярный мировой порядок. Так что в интересах самих же США как можно быстрее подписать договор и остановиться.