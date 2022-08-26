В Турции рады возращению азербайджанцев в Лачин, Забух и Сус

26 авг. 15:20

Мы рады возвращению азербайджанцев в Лачин, Забух и Сус в рамках процесса, продолжающегося в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, сообщает пресс-служба МИД Турции.

В ведомстве выразили надежду, что данный шаг в направлении установления мира и стабильности на Южном Кавказе внесет вклад в нормализацию азербайджано-армянских отношений, а также ситуации в регионе в целом.

"Турция, как и прежде, продолжит поддержку территориальной целостности и суверенитета братского Азербайджана", - сказано в сообщении.