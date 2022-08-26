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Мисс Казахстан выиграла конкурс Miss Universe World International

Мисс Казахстан выиграла конкурс Miss Universe World International

Новой Miss Universe World International стала 29-летняя модель из Казахстана, передает NewTimes.kz.

Финал международного конкурса красоты прошел минувшим вечером в Майами. "Для меня большая честь представлять мою страну Казахстан и стать новой Miss Universe World International", - поделилась победительница.

Участие в конкурсе красоты приняли 77 участниц со всего мира. Главным этапмо конкурса стала демонстрация национальных и вечерних нарядов.

Представительница Казахстана Кристина Менисова выбрала для выхода ассиметричное платье бренда Anna Gupta.

Менисова переехала в США из Алматы шесть лет, в штатах она успешно работает с такими брендами, как Chopard, Cartier, Michael Costello, Balmain, Roberto Cavalli, Yves Saint Laurent.

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