Мисс Казахстан выиграла конкурс Miss Universe World International

26 авг. 15:09

Новой Miss Universe World International стала 29-летняя модель из Казахстана, передает NewTimes.kz.

Финал международного конкурса красоты прошел минувшим вечером в Майами. "Для меня большая честь представлять мою страну Казахстан и стать новой Miss Universe World International", - поделилась победительница.

Участие в конкурсе красоты приняли 77 участниц со всего мира. Главным этапмо конкурса стала демонстрация национальных и вечерних нарядов.

Представительница Казахстана Кристина Менисова выбрала для выхода ассиметричное платье бренда Anna Gupta.

Менисова переехала в США из Алматы шесть лет, в штатах она успешно работает с такими брендами, как Chopard, Cartier, Michael Costello, Balmain, Roberto Cavalli, Yves Saint Laurent.