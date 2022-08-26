Граница России и Грузии вновь встала в пробке. Решение - Зангезурский коридор

26 авг. 14:56

Россияне в преддверии 1 сентября возвращаются из Грузии в Россию, при этом на Верхнем Ларсе туристам приходится стоять более пяти часов, передает TourDom.ru.

В чатах путешественники сообщают, что иногда проводят на границе до 15 часов. По словам некоторых туристов, еще неделю назад они проходили оба погранпункта всего за 3,5 часа, но с приближением начала учебного года этот процесс усложняется. "Ситуация меняется ежедневно", - пишет одна из туристок.

"Сегодня пробка начиналась на нейтральной полосе в сторону России. "Ровно 12 часов – и мы выехали с КПП России! Прошли границу Грузия – РФ за девять часов. Всю ночь сегодня простояли в пробке! Всем хорошей дороги!" – отмечают путешественники.

Отметим, что через "Верхний Ларс" в Россию возвращаются не только те, кто отдыхал в Грузии, но и туристы, посещавшие Армению, в меньшей степени - ездившие в Турцию на своем транспорте. Военно-Грузинская дорога является географически кратчайшим путем для путешествий из России в Грузию, Армению и Турцию по земле, но ограничения ее пропускной способности, а также частые остановки движения из-за плохой погоды регулярно создают подобные скопления машин на границе.

Решением этой проблемы является Зангезурский транспортный коридор, который соединит Россию с Арменией и Турцией бесперебойной автомобильной и, что не менее важно, железнодорожной связью через территорию Азербайджана.