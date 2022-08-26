Путин встретился с новым гендиректором "Аэрофлота"

26 авг. 14:57

В пятницу, 26 августа, президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором компании "Аэрофлот" Сергеем Александровским.

Это первая публичная встреча после назначения Александровского.

В ходе беседы глава государства отметил, что у компании есть проблемы, но государство старается поддерживать авиаперевозчика. ""Аэрофлот" - наш крупнейший перевозчик, здесь характеристики всем хорошо известны группы "Аэрофлот". Проблем много, мы постоянно этим занимаемся, не буду сейчас их перечислять", - поведал Путин.

Он также обратил внимание на то, что государство старается поддержать всех перевозчиков, включая "Аэрофлот". ""Аэрофлот" - прежде всего как нашего чемпиона по перевозкам", - цитирует президента РИА Новости.

Он подчеркнул, что правительство выделило авиаперевозчику 50 млрд рублей.