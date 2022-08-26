"Карабах" узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы

26 авг. 14:34

В пятницу, 27 августа, в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Агдамский "Карабах" (Азербайджан) попал в группу G, где сыграет с "Олимпиакосом", "Фрайбургом" и "Нантом".

Состав всех групп выглядит следующим образом:

A - "Арсенал" (Англия), ПСВ (Нидерланды), "Буде-Глимт" (Норвегия), "Цюрих" (Швейцария)

B - "Динамо" Киев (Украина), "Ренн" (Франция), "Фенербахче" (Турция), АЕК Ларнака (Греция)

C - "Рома" (Италия), "Лудогорец" (Болгария), "Бетис" (Испания), "ХИК" (Финляндия)

D - "Брага" (Португалия), "Мальме" (Швеция), "Унион Берлин" (Германия), "Юнион" (Бельгия),

E - "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Шериф" (Молдавия), "Омония" (Кипр)

F - "Лацио" (Италия), "Фейеноорд" (Нидерланды), Мидтьюлланд" (Дания), "Штурм" (Австрия)

G - "Олимпиакос" (Греция), "Карабах" (Азербайджан), "Фрайбург" (Германия), "Нант" (Франция)

H - "Црвена Звезда" (Сербия), "Монако" (Франция), "Ференцварош" (Венгрия), "Трабзонспор" (Турция)