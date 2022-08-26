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Стрелявший на свадьбе во Владикавказе житель КБР пообещал больше не делать так

Стрелявший на свадьбе во Владикавказе житель КБР пообещал больше не делать так

Житель Кабардино-Балкарии дал обещание больше не устраивать стрельбу на свадьбе во Владикавказе, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Инцидент произошел возле одного из ресторанов города. Горожане сообщили полицейским о выстрелах. Подозреваемым оказался 25-летний мужчина, который приехал во Владикавказ из КБР.

Полиция установила, что нарушитель присутствовал на свадьбе. Произведя несколько выстрелов в воздух, он скрылся на иномарке.

В ведомстве уточнили, что мужчина признался в содеянном и пообещал больше так не делать. Его оштрафовали на 50 тыс рублей.

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