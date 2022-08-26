Прямые рейсы повезут туристов в Иорданию с 30 октября

26 авг. 14:32

Российские туроператоры увеличивают полетную программу в Иорданию и формируют путевки на новых прямых рейсах, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

С 30 октября трижды в неделю совершать рейсы между Амманом и Москвой будет иорданская авиакомпания Royal Jordanian. Стоимость билета начинается от 65,4 тыс рублей. Полеты будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям в аэропорт "Домодедово".

"Интурист" уже подготовил туры на базе данной перевозки. "Появление прямых рейсов из Москвы положительно скажется на спросе при условии адекватных цен на билеты. Долетев до Аммана, не составляет труда добраться до любого курорта Иордании", - рассказали в туркомпании.

Туры на базе прямого авиаперелета вскоре появятся и на сайте туроператора "Русский экспресс".

Компания "ПАКС" сегодня туристов в Иорданию на прямых рейсах из Сочи, а также с пересадкой в третьих странах. "Ждем прямые рейсы из Москвы, спрос есть, но цены высокие, поэтому огромного турпотока нет. На сегодняшний день стоимость недельного тура на одного начинается от 68 тысяч рублей в отель три звезды на завтраках", - поделились в компании.