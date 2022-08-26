СМИ: ЦРУ интересуется недвижимостью россиян в Турции

26 авг. 14:07

Интерес к недвижимости, которую граждане России в последнее время активно приобретают в Турции проявляет представитель Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, пишет турецкое издание Yeni afak со ссылкой на источники.

В статье говорится, что от ЦРУ в адрес местных бизнесменов поступают предупреждения о негативных последствиях за продажу недвижимости россиянам.

Турецким бизнесменам из строительного сектора задают следующие вопросы: "Сколько жилья вы продали русским?", "В какой валюте вы получали оплату за продаваемые дома?", "По каким каналам проводилась оплата?", "Получали ли вы деньги наличными или через банк?", пишет Yeni afak.

Нежелание Анкары рвать отношения с Москвой подстегивает активность представителей ЦРУ в Турции. Кроме того, пишет газета, 22 августа Минфин США отправил Союзу промышленников и предпринимателей Турции письмо с предупреждением о последствиях сотрудничества с Россией.

За последние три месяца россияне, по данным агентства Bloomberg, купили рекордное количество жилья в Турции, несмотря на то, что с 13 июня турецкие власти увеличили порог стоимости недвижимости для получения "золотого паспорта" с $250 тыс до $400 тыс.