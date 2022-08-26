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Синоптик предсказал, когда Москву покинут смог и запах гари

Синоптик предсказал, когда Москву покинут смог и запах гари

Смог и запах гари Могут уйти из Москвы на следующей неделе. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Синоптики отмечают, что это произойдет из-за изменения направления ветра на северо-западный.

"Уже с понедельника можно рассчитывать на то, что ветер станет противоположным… северо-западным, и дым от этих пожаров в Рязанской области, если они к тому времени ещё останутся, будет сносить в противоположную сторону от Москвы", - поведал ведущий специалист "Фобос" Александр Синенков.

В то же время он обратил внимание на то, что в ближайшие несколько дней ветер будет юго-восточным, в связи с чем вероятность появления смога и запаха гари в Москве все еще останется, передает РИА Новости.

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