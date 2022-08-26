Болгария подключится к Турецкому потоку?

26 авг. 13:30

Болгария уведомила "Газпром", что готова возобновить переговоры по поставкам газа и ждет ответа от российской компании в ближайшее время, сообщил глава Минэнерго страны Росен Христов.

В конце апреля "Газпром" остановил поставки в Болгарию, так как они не были оплачены в рублях по новой схеме.

"Активных переговоров с "Газпромом" пока нет, но временное правительство направило уведомление о готовности возобновить переговоры", - заявил Христов в эфире телеканала Nova TV.

По словам министра, Болгария ожидает ответа от "Газпрома" в пятницу или понедельник.

"Мы дали понять, что хотим начать переговоры или, вернее, продолжить их, чтобы прояснить некоторые спорные условия контракта. Мы просто отправили информацию о том, что готовы к переговорам, и попросили их возобновить контракт", - уточнил глава Минэнерго Болгарии.

Власти Болгарии предлагают продлить сроки приема оставшихся объемов газа по текущему контракту на 2023 год. "Мы никак не можем израсходовать объемы газа по этому контракту", - поделился Христов.

Министр подчеркнул, что речи о подписании нового контракта не идет.