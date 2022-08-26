Экс-игрок "Терека" пожизненно условно отстранен от футбола

26 авг. 13:09

Бывший футболист сборной России и грозненского "Терека" (ныне – "Ахмат") Андрей Федьков дисквалифицирован до конца года, а также пожизненно условно за удар судьи головой в лицо во время матча детских команд, сообщает пресс-служба Федерации футбола Ростова-на-Дону.

Инцидент произошел на 42‑й минуте встречи между клубами "Водник" и "СШОР-8" (игроки 2005-2006 годов рождения), тренером которого является Федьков. Специалист получил красную карточку, "демонстративно оскорбил" судью, а потом ударил его головой в лицо. После этого игра была прекращена.

За свою карьеру Федьков поиграл в калининградской "Балтике", саратовском "Соколе", "Тереке" и других клубах. На его счету два матча в составе национальной команды. В 2004 году он стал обладателем Кубка России в составе "Терека", забив самарским "Крыльям Советов" победный мяч в финальной игре (1:0).