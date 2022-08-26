Израиль и США обсудили угрозу со стороны Ирана 

26 авг. 12:59

Во Флориде состоялись переговоры руководства Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США и министра обороны Израиля Бени Ганца.



"Я завершаю успешный визит в штаб-квартиру СЕНТКОМ в Тампе (Флорида). Благодарю командующего СЕНТКОМ генерала Майкла Куриллу за то, что он принял меня для важного обсуждения нашего сотрудничества в области безопасности", - написал по итогам встречи израильский министр в своих социальных сетях.

Главной темой переговоров стали вопросы укрепления сотрудничества в сфере безопасности между Израилем, США и странами региона перед лицом агрессии со стороны Ирана.



Ганц подчеркнул, что из Флориды едет в Вашингтон, где встретится с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. На переговорах планируется обсудить"способы предотвращения получения Ираном ядерного оружия".



Перед вылетом в США Ганц сообщил 25 августа, что собирается "донести четкий сигнал относительно переговоров по ядерной сделке с Ираном". По его словам, если Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе будет восстановлен, то это станет угрозой для безопасности в мире и регионе.