В Боржоми продолжается борьба с лесным пожаром

26 авг. 12:56

В ущелье Боржоми уже неделю горит лес, борьбу с огнем усложняют природные факторы – ветер и жаркая погода, сообщил руководитель Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили.

По его словам, в настоящее врем ситуация оценивается как стабильная.

"Интенсивные работы по тушению пожара продолжаются. К этому времени преобладают ликвидированные участки. Однако высокая температура и сильный ветер не дают нам возможность еще больше увеличить масштаб ликвидированной территории… На сегодняшний день смело можно сказать, что ситуация стабильная, контролируемая", - приводит слова министра Sputnik Грузия.