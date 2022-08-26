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Норвегия не будет снижать цены на газ для Евросоюза

Норвегия не будет снижать цены на газ для Евросоюза

Норвегия не снизит цены на природный газ для стран ЕС, несмотря на энергетический кризис, предупредил министр энергетики и нефти королевства Терье Осланд.

"Работающие на норвежском континентальном шельфе нефтяные компании ведут деятельность на коммерческой основе", - пояснил министр в интервью газете E24 Nringsliv.

Министр добавил, что норвежские власти не будут навязывать бизнесу контракты по цене ниже рыночной. Напомним, на Норвегию приходится четверть поставок газа в Европу.

Глава Минэнерго Норвегии отметил, что Евросоюз 20 лет назад отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотовых.

В середине августа газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что европейские компании - импортеры норвежского газа, "в частном порядке" просят Норвегию "согласиться на экспорт газа по сниженной цене".

В прошлом году государственная норвежская компания Equinor получила прибыль от экспорта газа в размере €30 млрд, в этом году, в условиях роста цен, ожидается прибыль порядка €100 млрд.

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