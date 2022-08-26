Норвегия не будет снижать цены на газ для Евросоюза

26 авг. 12:51

Норвегия не снизит цены на природный газ для стран ЕС, несмотря на энергетический кризис, предупредил министр энергетики и нефти королевства Терье Осланд.

"Работающие на норвежском континентальном шельфе нефтяные компании ведут деятельность на коммерческой основе", - пояснил министр в интервью газете E24 Nringsliv.

Министр добавил, что норвежские власти не будут навязывать бизнесу контракты по цене ниже рыночной. Напомним, на Норвегию приходится четверть поставок газа в Европу.

Глава Минэнерго Норвегии отметил, что Евросоюз 20 лет назад отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотовых.

В середине августа газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что европейские компании - импортеры норвежского газа, "в частном порядке" просят Норвегию "согласиться на экспорт газа по сниженной цене".

В прошлом году государственная норвежская компания Equinor получила прибыль от экспорта газа в размере €30 млрд, в этом году, в условиях роста цен, ожидается прибыль порядка €100 млрд.