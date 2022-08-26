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Британии предрекли национальную катастрофу

Британии предрекли национальную катастрофу

Великобританию ожидает национальная катастрофа, если власти продолжат бездействовать, заявил мэр Лондона Садик Хан на фоне очередного повышения цен на энергию.

Слова прозвучали на фоне объявления местным энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80% - до 3549 фунтов стерлингов в год с 1 октября 2022 года.

"Сегодняшнее объявление ценового порога подтвердило то, чего многие из нас долго боялись. Несмотря на многочисленные предупреждения, правительство упорно не вмешивалось, и министры должны принять меры сейчас, чтобы кризис стоимости жизни не стал национальной катастрофой", - написал глава города в Twitter.

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