Британии предрекли национальную катастрофу

26 авг. 12:44

Великобританию ожидает национальная катастрофа, если власти продолжат бездействовать, заявил мэр Лондона Садик Хан на фоне очередного повышения цен на энергию.

Слова прозвучали на фоне объявления местным энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80% - до 3549 фунтов стерлингов в год с 1 октября 2022 года.

"Сегодняшнее объявление ценового порога подтвердило то, чего многие из нас долго боялись. Несмотря на многочисленные предупреждения, правительство упорно не вмешивалось, и министры должны принять меры сейчас, чтобы кризис стоимости жизни не стал национальной катастрофой", - написал глава города в Twitter.