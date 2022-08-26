В Ингушетии откроется предприятие по выращиванию клубники

26 авг. 12:44

В Назрановском районе Ингушетии собираются открыть предприятие по выращиванию клубники (земляники садовой) и других ягод, сообщается на сайте главы Ингушетии по итогам заседания инвестиционного совета.

Уточняется, что инвестор планирует реализовать проект к 2024 году.

"Основной целью проекта ООО "Назрань" стоимостью 829,2 млн рублей является организация бизнеса по производству и реализации качественной плодово-ягодной продукции, преимущественно садовой клубники, для удовлетворения потребности в продуктах питания на территории юга России", - говорится в сообщении.

Планируется, что предприятие будет открыто до 2024 года.