Полузащитник сборной России близок к переходу в "Челси"

26 авг. 12:40

Полузащитник московского "Динамо" и сборной России по футболу Арсен Захарян может в ближайшее время перебраться в Англию. Об этом сообщил в своих социальных сетях журналист итальянской газеты La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По его словам, лондонский "Челси" предложит 19-летнему хавбеку подписать контракт до 2028 года. "Переход Арсена Захаряна в "Челси" из "Динамо" на завершающей стадии. Готов контракт до 2028 года", - отметил Скира.

Напомним, на данный момент Захарян провел за "Динамо" 47 матчей в чемпионате России, отметившись в них 11 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. В текущем сезоне у него пять матчей, в которых он забил 1 гол и отдал две результативные передачи. На его счету также четыре матча за сборную России.