Спектакль "Бэла" открыл Дни чеченской культуры в Дагестане

26 авг. 12:23

В Дагестане проходят Дни культуры Чечни, приуроченные к 100-летию республики. Серия мероприятий открылась спектаклем русского драматического театра имени Лермонтова из Грозного "Бэла".

"Народное искусство и профессиональное творчество — это уникальное достояние Чеченской Республики. Они несут мир к своим корням, своим истокам, они с большим желанием и трепетом рассказывают о своей малой родине всему миру. И я рада, что сегодня, открывая Дни культуры Чеченской Республики, мы имеем прекрасную возможность встретиться с именитыми коллективами и с невероятно талантливыми артистами", - обратилась к зрителям министр культуры Дагестана Зарема Бутаева. Дни Чечни проходят в Дагестане продлятся до 27 августа.