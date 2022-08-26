Регион 188 - Харьковская область получает российские автомобильные номера

26 авг. 12:11

Жители Харьковской области получают российские госномера транспортных средств с кодом "188", сообщают в МВД России.

"Началось предоставление государственных услуг по линии обеспечения безопасности дорожного движения в Харьковской области. Госномера транспортных средств жителям Харьковской области будут выдаваться с цифровым кодом "188"", - говорится в сообщении.

Также сотрудники ГИБДД меняют жителям Харьковской области регистрационные документы на автомобили и водительские удостоверения в соответствии с требованиями законодательства РФ.