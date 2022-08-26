Грузия продолжает строить трассу Восток-Запад

26 авг. 11:50

Ведется активное строительство второго участка Земо Осиаури - Чумателети международной трассы Восток-Запад (Е-60), информирует департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

В ведомстве уточнили, что на данном участке появится четырехполосная дорога протяженностью 6,4 км, будет возведено 11 мостов и пять тоннелей. В настоящее время работы ведутся на восьми мостах и пяти тоннелях, четыре моста уже построены.

Проект реализуется при финансовой поддержке Всемирного банка в размере до $92,3 тыс.

Строящийся участок является продолжением уже запущенной 13-километровой объездной дороги Хашури. Второй участок Земо Осиаури - Чумателети идет в обход Сурами и Чумателети, и проходит по основному тоннелю Рикоти.

Автомагистраль Восток-Запад - второй по величине европейский транзитный коридор, он начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). Длина коридора на территории Грузии составляет 392 км, он начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается близ порта Поти.